Татьяна Ким: Владислав Бакальчук обворовал Wildberries на 37 млрд

Основатель Wildberries (WB) Татьяна Ким (ранее в браке – Бакальчук) заявила о том, что ее экс-супруг Владислав "обворовал маркетплейс", и даже назвала конкретную сумму.

По ее мнению, именно "действия Бакальчука" вызвали в прошлом году забастовки, а его команда поставила под угрозу бизнес, заморозила стройки и обворовала WB на 37 млрд руб. Она полагает, что объединение с Russ было верным решением. Татьяна Ким считает, что все вопросы надо решать по российским законам и в правовом поле, а не вести разборки в стиле 1990-ых, сообщает Ким в видео, опубликованном ею в своем telegram-канале.

Напомним, что активы маркетплейса перешли объединенной компании Wildberries и Russ – ООО "РВБ". Об окончании реструктуризации Татьяна Ким объявила 1 октября. Сейчас пара находится в процессе развода. Ранее Татьяна сменила фамилию Бакальчук на девичью – Ким. Владислав Бакальчук подал второй иск к жене, ООО "Валдберриз" и РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ).