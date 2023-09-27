27 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

Жители Сысерти организуют митинг против строительства полигона "Екатеринбург-Юг"

Жители Сысерти решили выйти на митинг против строительства мусорного полигона "Екатеринбург-Юг". Об этом в своих социальных сетях написал написал депутат Законодательного собрания Свердловской области Олег Гордеев.

Напомним, для строительства областное правительство выбрало место вблизи села Щелкун в Сысертском районе. Один из крупнейших в России мусоросортировочных комплексов с полигоном твердых коммунальных отходов (ТКО) будет обслуживать не только 1,5-миллионный Екатеринбург, но и близлежащие территории. Однако, как стало известно, участок, площадью 120 га, отданный под строительство, обладал статусом земель сельхозназначения.

"Этот проект угрожает экологии и здоровью жителей Сысерти и окрестных населенных пунктов, а также нарушает их конституционные права на благоприятную окружающую среду и участие в управлении делами государства. Для того, чтобы добиться справедливости и защитить права граждан, коммунисты подали заявку на проведение митинга", - написал депутат.

По его словам, землей площадью в 700 га владеет тюменская компания "Рифей", аффилированная с региональным оператором по обращению с ТКО в Свердловской области. При этом, как утверждает Гордеев, организация не предоставила никаких документов, подтверждающих законность и безопасность проекта. Власти же напротив, якобы долгое время пытались скрыть свои планы от общественности.

Напомним, на прошлой неделе местные жители передали более 3 тыс. подписей против полигона главе администрации Дмитрию Нисковских. К разрешению конфликта также привлекают и прокуратуру.

Теги: Сысерть, Екатеринбург-Юг, мусорный полигон, митинг, КПРФ


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