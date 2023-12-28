28 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Asti могут не пустить на сцену "Сима-ленда" после вечеринки Ивлеевой

Концерт Анны Asti в Сима-ленде собираются отменить из-за скандальной "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой. Вместо исполнительницы знаменитого трека "По барам" на сцене золотой компании выступит другая певица, сообщил Накануне.RU осведомленный источник.

Выступление должно состояться уже в эту пятницу. По некоторым данным, вместо Asti своими песнями сотрудником Сима-ленда будет радовать Полина Гагарина. Однако ряд СМИ сообщает, что компания уже договорилась с Пелагеей.

Напомним, вечеринка Ивлеевой состоялась 21 декабря в клубе Mutabor. По задумке, гости должны были прийти почти без одежды, а мероприятие было закрытым от чужих глаз. Однако почти сразу фото и видео с практически обнаженными телами знаменитостей распространились по Сети. В неприглядном для широкой публики виде засветились Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Лолита Милявская и другие.

На следующий день в московский клуб, где все происходило, нагрянула с проверкой полиция. Роскомнадзор сообщил, что усматривает признаки пропаганды ЛГБТ* (запрещенное в России экстремистское движение) в ряде фото- видео материалов с "голой" вечеринки Ивлеевой.

После этого пошла массовая отмена участников вечеринки. Руководство телекомпании решило исключить из новогоднего эфира телеканала "Краснодар" и плейлиста "Радио Краснодар" засветившихся артистов. Продюсер и композитор Максим Фадеев заявил о намерении перезапустить проект "Глюкоза" без Натальи Ионовой. Несколько сцен фильма "Иван Васильевич меняет все" собрались переснимать: не исключено, что дело в Филиппе Киркорове и Анне Asti, участвовавших в съемках. Ранее Киркорова уже убрали с официального постера фильма на сайте ТНТ. Активисты тюменской общественной организации "Зов Народа" добиваются отмены концерта Лолиты. А рэпера из Екатеринбурга Николая Васильева, выступающего под псевдонимом VACÍO арестовали на 15 суток после фото в одном носке на причинном месте.

* Экстремистская организация, запрещенная в России

Теги: Екатеринбург, Сима-ленд, Ивлеева, Asti, концерт


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