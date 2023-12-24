25 Декабря 2023
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Фото: пресс-служба Общественной палаты России

Творчество рэпера, пришедшего на "голую" вечеринку в одном носке, проверят

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем telegram-канале сообщила, что обратится в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить творчество рэпера из Екатеринбурга Николая Васильева, выступающего под псевдонимом VACÍO, передает корреспондент Накануне.RU.

Рэпер недавно стал участником скандальной "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой. Он пришел на мероприятие в одном носке, надетом на половой орган. Мизулиной пожаловались на творчество скандального рэпера - видеоклип с обнаженными девушками.

"Возмущенная мамочка двоих детей обратилась к нам по поводу так называемого творчества "талантливого" рэпера, который бегал на скандальной тусовке в носке на известном месте. Мы обратимся в Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку и ограничить подобный контент на территории России. Лютый треш. Публиковать видео не буду, как это вообще развидеть", - говорится в сообщении.

Ранее в Сеть попали многочисленные снимки с вечеринки, где были Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Лолита Милявская и другие. Дресс-код тусовки можно было перевести как "почти голые". Некоторые гости поняли предложение буквально и пришли обнаженными.

На следующий день в московский клуб, где все происходило, нагрянула с проверкой полиция.

Рэпера арестовали на 15 суток.

Теги: Екатерина Мизулина, VACÍO, Николай Васильев, рэпер, Генпрокуратура


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Ранее 22.12.2023 15:35 Мск Екатеринбургского рэпера арестовали на 15 суток из-за "голой" вечеринки Ивлеевой

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