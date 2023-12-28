Фильм "Иван Васильевич меняет все", где играл Киркоров, переснимут

Несколько сцен фильма «Иван Васильевич меняет все» будут пересняты. Об этом сообщила директор телеканала Тина Канделаки.

"Мы переснимаем ряд сцен в фильме <...> для того, чтобы сделать фильм интереснее, острее, провокативнее", - заявила Канделаки в своем Telegram-канале.

Премьера фильма должна состояться на ТНТ 31 декабря. В картине снимались в том числе Филипп Киркоров и Anna Asti, которые посетили "голую" вечеринку Анастасии Ивлеевой. СМИ накануне сообщили, что Киркорова убрали с официального постера фильма на сайте ТНТ.

Ранее Филиппа Киркорова, а также других гостей "голой" вечеринки Ивлеевой начали вырезать из новогодних шоу. Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев намерен перезапустить проект "Глюкоза" без Натальи Ионовой из-за скандала.

Блогер Анастасия Ивлеева ранее принесла извинения за "голую" вечеринку, которая прошла в московском клубе "Мутабор". Несмотря на это, крупные рекламные партнеры звезды (такие, как МТС и "Тинькофф") отказались от сотрудничества с ней.