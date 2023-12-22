22 Декабря 2023
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Фото: скриншот с youtube-канала &quot;НАСТЯ ИВЛЕЕВА&quot; / youtube.com/@Ivleeva

РКН выявил признаки ЛГБТ*-пропаганды в "голой" вечеринке Ивлеевой

Роскомнадзор усматривает признаки пропаганды ЛГБТ* (запрещенное в России экстремистское движение) в ряде фото- видео материалов с "голой" вечеринки Ивлевой, размещенных в сети. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн, передает корреспондент Накануне.RU.

"Регулятор уже начал заниматься удалением и блокировкой этой мерзости. Рассчитываю, что и МВД также не останется в стороне и в отношении организаторов шабаша будут возбуждены административные дела за пропаганду ЛГБТ. Надо понимать, что мы четко разделили правоприменение в этом вопросе. Все, что происходит онлайн — зона ответственности РКН, оффлайн — МВД", - заявил он.

Ранее в Сеть попали многочисленные снимки с вечеринки, где были Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Лолита Милявская и другие. Дресс-код тусовки можно было перевести как "почти голые". Некоторые гости поняли предложение буквально и пришли обнаженными.

На следующий день в московский клуб, где все происходило, нагрянула с проверкой полиция.

* Движение признано экстремистским и запрещено в России

Теги: ЛГБТ-пропаганда, голая вечеринка, Хинштейн, роскомнадзор


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