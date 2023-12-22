На "голую" вечеринку Ивлеевой пришла полиция

Полиция проверила столичный клуб "Мутабор" после скандала из-за "голой" вечеринки телеведущей Анастасии Ивлеевой.

На второй день после скандальной закрытой вечеринки со звездами в клубе устроили еще одну: для простых смертных (вход был за деньги). Обнаженных гостей было уже меньше. По данным Telegram-канала Shot, в начале вечера приехала полиция с проверкой. Потом силовики покинули заведение, за DJ-ским столом появилась Анастасия Ивлеева. Она отыграла сет за 40 минут и покинула клуб.

Накануне в сеть попали многочисленные снимки с вечеринки, где были Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Лолита Милявская и другие звезды. Дресс-код вечеринки можно было перевести как "почти голые". Некоторые гости поняли предложение буквально и пришли обнаженными или почти обнаженными.

Контент с мероприятия, попавший в сеть, возмутил ряд общественных активистов, а депутат Мария Бутина ("Единая Россия") обратилась в МВД, Минкультуры и Роскомнадзор с просьбой "дать оценку" вечеринке.