28 Декабря 2023
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Фото:instagram.com/lolitamilyavskaya

Тюменские общественники требуют отмены мартовского концерта Лолиты после "голой" вечеринки

Активисты тюменской общественной организации "Зов Народа" добиваются отмены концерта Лолиты после участия певицы в "голой" вечеринке Ивлеевой, передает корреспондент Накануне.RU.

Обращение к губернатору опубликовано в соцсетях, на странице организации.

Концерт запланирован на 25 марта 2024 года. Общественники ссылаются на Госдуму, в которой "прозвучал призыв наказать участников проведенной блогершей Анастасией Ивлеевой "голой" вечеринки", в частности, на мнение депутата Дмитрия Гусева, который заявил, что "таким людям не место на нашем телевидении".

В организации сообщили, что ранее просили признать вечеринку ЛГБТ*-пропагандой и 27 декабря соответствующее решение принял Лефортовский суд.

"Участники похабного действа понимали, что эта провокация вызовет негодование у народа. И специально устроили этот цирк, для привлечения внимания к себе. Это стандартный прием "черного пиара", который используется активно звездами. Ведь скандалы поддерживают их известность", - говорится в обращении.

Авторы отмечают, что пока "русские парни молятся перед штурмом" и "пишут письма на случай их гибели", Лолита участвует в подобных мероприятиях. В раскаяние певицы активисты не верят, и считают, что видеообращение - не более чем страх за потерю гонораров.

Напомним, после скандала певица Лолита Милявская сообщила о том, что люди направляют письма с просьбой вырезать ее из новогодних передач после участия в вечеринке у Анастасии Ивлеевой. Он сообщила, что отнеслась к тому, что это кому-то не понравилось, с иронией. Саму вечеринку она назвала "арт-выставкой" и "арт-объектом".

Ранее сообщалось, что продюсер сериала "Бригада" Александр Иншаков и еще 22 инициативных гражданина хотят подать коллективный иск к Ивлеевой на 1 млрд рублей в качестве компенсации морального вреда. Он, по мнению потенциальных истцов, нанесен "голой" вечеринкой в клубе "Мутабор".

Напомним, на мероприятии Ивлеевой были Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Лолита Милявская и другие. Дресс-код тусовки можно было перевести как "почти голые". Некоторые гости поняли предложение буквально и пришли обнаженными.

На следующий день в московский клуб, где все происходило, нагрянула с проверкой полиция. Роскомнадзор сообщил, что усматривает признаки пропаганды ЛГБТ* (запрещенное в России экстремистское движение) в ряде фото- видео материалов с "голой" вечеринки Ивлеевой.

* Экстремистская организация, запрещенная в России

Теги: голая вечеринка, Ивлеева, Лолита, концерт


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