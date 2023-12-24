Киркоров обсудил с Песковым "голую" вечеринку Ивлеевой

Певец Филипп Киркоров обсудил "голую" вечеринку Ивлеевой с пресс-секретарем президента России Владимиром Путиным, сообщает "СтарХит".

Закулисный разговор состоялся вчера, во время премьеры нового ледового шоу Татьяны Навки "Вечера на хуторе". Сообщается, что Песков тепло поприветствовал Киркорова и обнял его. Во время беседы он поинтересовался: "что вы там устроили?", после чего Киркоров рассказал, как попал на мероприятие.

"У меня ума хватило туда дальше не пойти. Я просто обещал ей, она у меня в клипе снималась. Вот знаешь, никогда ни о чем никого не проси. Она меня пригласила, сказала, что будет новогодний бал, дресс-код naked. Я заморочился на "Дольче Габбана", "Баленсиага". А потом, когда я вошел и увидел это… Говорю, Катя (это моя помощница), только бэкстейдж и цветочки (и на выход)", — прокомментировал певец.

Напомним, Филиппа Киркорова предложили лишить звания народного артиста России после вечеринки Насти Ивлеевой в московском клубе "Мутаборе".

По информации Telegram-канал, на Киркорова написал обращение в Минкульт общественник Виталий Бородин. Ему не понравился наряд артиста в виде "полупрозрачной кольчуги из блесток", сообщает Mash.

Ранее в Сеть попали многочисленные снимки с вечеринки, которую организовала Анастасия Ивлеева. На мероприятии были Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Лолита Милявская и другие. Дресс-код тусовки можно было перевести как "почти голые". Некоторые гости поняли предложение буквально и пришли обнаженными.

На следующий день в московский клуб, где все происходило, нагрянула с проверкой полиция. Роскомнадзор сообщил, что усматривает признаки пропаганды ЛГБТ* (запрещенное в России экстремистское движение) в ряде фото- видео материалов с "голой" вечеринки Ивлевой.

Позже телеведущая Анастасия Ивлеева принесла извинения за "голую" вечеринку, которая прошла в московском клубе "Мутабор". В своем видеообращении она сообщила, что вечеринка прошла в рамках презентации фотосъемок для Playboy, гостям разослали рекомендации по дресс-коду, которые они сами интерпретировали.

По словам Ивлеевой, в вечеринке во второй день презентации участвовали 1,5 тыс. человек. Вырученные деньги она пообещала отправить на благотворительность.