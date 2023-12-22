Генпрокуратуру РФ просят принудить энергетиков ставить отечественные электросчетчики

Производители умных счетчиков электроэнергии России попросили генпрокурора РФ Игоря Краснова проверить ключевые энергосбытовые компании регионов и электросетевые компании на предмет законности закупок импортного оборудования.

Об этом следует из письма Ассоциации предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий и инжиниринга. Отправку документа подтвердила руководитель ассоциации Ирина Митина.

По разным оценкам, в стране требуется устанавливать от 3 млн до 5 млн умных электросчетчиков ежегодно. Но для удовлетворения спроса пока не хватает компонентной базы, сообщают "Ведомости".

Как сообщалось ранее, в тарифы жилищно-коммунального хозяйства хотят включить установку "умных" счетчиков воды и тепла. Постепенный переход на данные приборы начнется с 2025 года.