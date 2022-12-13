В Правительстве опровергли рост стоимости ЖКУ из-за умных счетчиков

В аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко опровергли информацию об увеличении платежей за жилищно-коммунальные услуги из-за установки умных счетчиков, отметив, что методику расчета стоимости ЖКУ планируется скорректировать, что приведет к ее снижению при использовании таких счетчиков.

"Развитие системы умных приборов учета призвано усилить проникновение искусственного интеллекта в сферу ЖКХ (сейчас только 6% компаний этой сферы его внедряют) и дать существенный экономический эффект, в том числе для граждан. Результат – активное обновление инфраструктуры и снижение рисков аварий. Что касается повышения тарифов, об этом речи не идет. Более того, предполагается, что методика расчета стоимости услуг в сфере ЖКХ будет скорректирована, что приведет к снижению стоимости услуг с использованием умных счетчиков", - цитирует ТАСС заявление аппарата политика.

Ранее стало известно, что в платежах за жилищно-коммунальные услуги появится новая строка – за оплату установки, замены и поверки "умных" счетчиков в жилых домах. По словам экспертов, управление приборами передадут от жителей ресурсоснабжающим организациям (РСО), и их услуги планируют включить в квитанции. В настоящее время "умные" счетчики – головная боль для россиян: нужно нанимать компании для их установки, для проведения поверок, для замены. Кроме того, в этой сфере орудуют мошенники, навязывающие ненужные услуги или оказывающее их по завышенным тарифам. Как ожидается, новация позволит бороться с аферистами.