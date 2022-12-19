В России могут изменить систему оплаты ЖКУ

Плату россиян за жилищно-коммунальные услуги предложили аккумулировать на специально созданных счетах, вместо того чтобы сразу переводить деньги управляющим компаниям.

Инициатива принадлежит фонду "Институт экономики города", ее поддерживают в Госдуме и могут внести на рассмотрение нижней палаты в 2023 году. В настоящее время жильцы перечисляют средства управляющей компании, они становятся собственностью коммерческих организаций, и уверенность в том, что затем эти деньги используются по назначению, отсутствует.

Как говорят эксперты, предложенная мера может способствовать повышению прозрачности отрасли жилищно-коммунального хозяйства и улучшению качества предоставляемых услуг, с другой — вопрос ответственности собственников за долги своих соседей до сих пор не проработан, сообщают "Известия".

Напомним, в платежах за жилищно-коммунальные услуги появится новая строка — за оплату установки, замены и поверки "умных" счетчиков в жилых домах. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минстрою проработать такую меру.