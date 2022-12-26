26 Декабря 2022
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Экономика В России
Фото: EADaily

Цены на ЖКУ хотят увязать с платежеспособностью россиян

Тарифы на коммунальные услуги в России могут начать повышать с учетом платежеспособности граждан.

С соответствующей инициативой выступил Общественный совет при Минстрое. В настоящее время чувствительная для россиян плата за ЖКУ — одна из причин накопления долгов в этой сфере. Поэтому, формируя тарифы, необходимо оценивать доступность услуг, чтобы как можно больше граждан смогли оплачивать квитанции, а остальные получали бы адресные субсидии.

Как говорят эксперты, Если треть населения региона не способна оплатить счета, поднимать расценки нельзя, сообщают "Известия".

Напомним, плату россиян за жилищно-коммунальные услуги предложили аккумулировать на специально созданных счетах, вместо того чтобы сразу переводить деньги управляющим компаниям.

Теги: ЖКУ, ЖКХ, квартплата



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