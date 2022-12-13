В платежках за ЖКУ появится новая строка

В платежах за жилищно-коммунальные услуги появится новая строка — за оплату установки, замены и поверки "умных" счетчиков в жилых домах.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минстрою проработать такую меру.

По словам экспертов, управление приборами передадут от жителей ресурсоснабжающим организациям (РСО), и их услуги планируют включить в квитанции. В настоящее время "умные" счетчики — головная боль для россиян: нужно нанимать компании для их установки, для проведения поверок, для замены. Кроме того, в этой сфере орудуют мошенники, навязывающие ненужные услуги или оказывающее их по завышенным тарифам. Как ожидается, новация позволит бороться с аферистами, сообщают "Известия".

Должников по счетам за электроэнергию могут заставить за свой счет установить умные электросчетчики с функцией дистанционного отключения электроснабжения. Речь идет о неплательщиках, которые в течение года многократно получали уведомления о том, что им отключат свет из-за долгов.