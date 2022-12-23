23 Декабря 2022
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Экономика В России
Фото: mos.ru/Евгений Самарин

СМИ: умные электросчетчики станут обязательными для малого бизнеса через два года

Министерство энергетики России разрешило самым мелким коммерческим потребителям электроэнергии не ставить умные электросчетчики еще два года.

Это связано с дефицитом приборов учета на фоне санкций в отношении Москвы. Как отмечает министерство, переход на умный учет начнется в 2025 году и продлится три года, что необходимо для более точного расчета объемов потребления и цен на электроэнергию.

Эксперты говорят, что расходы на замену старых счетчиков могут превысить 1 млрд руб. Однако эффекты будут ничтожны, считает бизнес, указывая на слишком маленькую долю мелких потребителей, сообщает "Коммерсант".

Ранее стало известно, что в платежах за жилищно-коммунальные услуги появится новая строка – за оплату установки, замены и поверки "умных" счетчиков в жилых домах. По словам экспертов, управление приборами передадут от жителей ресурсоснабжающим организациям (РСО), и их услуги планируют включить в квитанции. В настоящее время "умные" счетчики – головная боль для россиян: нужно нанимать компании для их установки, для проведения поверок, для замены. Кроме того, в этой сфере орудуют мошенники, навязывающие ненужные услуги или оказывающее их по завышенным тарифам. Как ожидается, новация позволит бороться с аферистами.

Теги: электросчетчики, бизнес



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