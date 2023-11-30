30 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Екатеринбургскому "Гортрансу" выделят субсидию на погашение долгов

Власти Екатеринбурга выделят ЕМУП "Гортранс" субсидию на погашение кредиторской задолженности. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, это позволит обеспечить стабильность одного из важнейших транспортных предприятий уральской столицы.

"Конкретный размер выплаты будет определен после того, как предприятие предоставит подтверждающие потребность документы. Кроме налоговой задолженности, предполагается также учесть затраты на ГСМ, теплоэнергию и водоснабжение", - отметили в мэрии.

Ранее сообщалось, что налоговая наложила арест на счета екатеринбургского "Гортранса", из-за чего учреждение не сможет самостоятельно закупить бензин. Позже депутат городской думы Антон Швалев рассказал, что "Гортранс" договорился с поставщиком топлива о постоплате.

На ситуацию в Екатеринбурге обратили внимание в Госдуме РФ. Там предложили сделать общественный транспорт "неотключаемым".

Теги: Гортранс, долги, субсидия, Екатеринбург


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