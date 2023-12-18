"Некому водить машины": в Екатеринбурге не хватает водителей общественного транспорта

В Екатеринбурге образовалась нехватка водителей общественного транспорта. Об этом сообщил депутат городской думы Антон Швалев.

На прошлой неделе стало известно, что по заключенному между мэрией и "Гортрансом" контракту автобусы должны были проехать почти 21 млн километров по цене в 30 рублей за километр, а предприятие – получить за это более 620 млн рублей. По факту они проехали 13 млн километров на общую сумму более 393 млн рублей. Таким образом, образовалась экономия в размере 227 млн. Деньги планируется потратить на погашение задолженности "Гортранса".

Как рассказал сегодня Антон Швалев в своем Telegram-канале, многие посчитали, что "Гортранс" умышленно сократил количество километров, которые проезжают автобусы, сделав это ради экономии.

"Но они просто не могут проехать больше, так как некому водить машины. Средняя зарплата водителя – 46 тысяч рублей (со сменой по 9-10 часов в день и тремя выходными в месяц – 71 тысяча). Зарплату не индексировали с 2016 по 2021 год", - отметил депутат.

Напомним, недавно в администрации Екатеринбурга подвели итоги конкурса на обслуживание маршрутов общественного транспорта. "Гортранс" стал единственным, кто заявился на конкурс.