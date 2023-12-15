15 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Мэрию Екатеринбурга призвали пересмотреть контракты с "Гортрансом", из-за долгов которого могут встать автобусы

Администрация Екатеринбурга должна пересмотреть контракты с ЕМУП "Гортранс", на которых умудряется "экономить" сотни миллионов рублей. С таким предложением выступил депутат городской думы Виталий Чачин, в то время как его коллега Александр Колесников уже отправил людей "ходить пешком", если им не нравится увеличение стоимости проезда.

В своем Telegram-канале Чачин привел цифры последнего договора между мэрией и "Гортрансом". По данным депутата, автобусы должны были проехать почти 21 млн километров по цене в 30 рублей за километр, а "Гортранс" – получить за это более 620 млн рублей.

"По факту они проехали лишь 13 млн километров на общую сумму более 393 млн рублей. Таким образом, образовалась экономия в размере 227 млн. Весь год эти деньги лежат на счетах мэрии, а в декабре тратятся на погашение задолженности "Гортранса", – пишет Чачин.

В качестве решения депутат предлагает уменьшить количество километров, которые должен проехать транспорт, при этом увеличив стоимость за километр. Он добавил, что намерен выступать с этим предложением при рассмотрении бюджета города.

"Каждый год предполагаемый пробег по контракту только растет в среднем на 30%. На следующий год условия контракта будут такие же, а значит, все повторится вновь", – полагает Виталий Чачин.

автобус, общественный транспорт, пассажиры, сиденья(2019)|Фото: Накануне.RU

Ранее сообщалось, что налоговая наложила арест на счета екатеринбургского "Гортранса", из-за чего учреждение не сможет самостоятельно закупить бензин. Позже стало известно, что предприятие договорилось с поставщиком топлива о постоплате.

На ситуацию в Екатеринбурге обратили внимание в Госдуме РФ: там предложили сделать общественный транспорт "неотключаемым". Впоследствии городские власти пообещали выделить ЕМУП "Гортранс" субсидию на погашение кредиторской задолженности. На этой неделе стало известно, что ЕМУП рассчитается по долгам в декабре нынешнего года.

Недавно в администрации Екатеринбурга подвели итоги конкурса на обслуживание маршрутов общественного транспорта. "Гортранс" стал единственным, кто заявился на конкурс.

В кабинетах мэрии уже вынашивают планы по очередному резкому повышению стоимости проезда.

Теги: дума, мэрия, контракт, Гортранс, Екатеринбург


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Ранее 12.12.2023 11:21 Мск Екатеринбургский "Гортранс" рассчитается по долгам в этом году
Ранее 04.12.2023 15:45 Мск "Гортранс" продолжит обслуживать маршруты общественного транспорта в Екатеринбурге
Ранее 30.11.2023 07:41 Мск Екатеринбургскому "Гортрансу" выделят субсидию на погашение долгов
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Ранее 27.11.2023 08:40 Мск Депутат: автобусы в Екатеринбурге продолжат ездить "какое-то время"
Ранее 23.11.2023 15:07 Мск Депутат заявил о возможном автобусном коллапсе в Екатеринбурге

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