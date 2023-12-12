Екатеринбургский "Гортранс" рассчитается по долгам в этом году

ЕМУП "Гортранс" рассчитается по долгам в декабре нынешнего года. Об этом сообщил депутат Екатеринбургской городской думы Антон Швалев.

Как рассказал он в своем Telegram-канале, на сегодняшнем заседании думы им был задан вопрос, как администрация города собирается решать вопрос с долгами "Гортранса" и предусмотрены ли субсидии.

"Благодаря корректировке бюджета денег должно хватить на погашение задолженности. Математика такая: предприятию дополнительно выделяется 94 млн рублей, еще 150 млн перевозчик должен заработать за декабрь. Кроме того, у "Гортранса" возникла экономия по контракту в размере 260 млн", - сообщил Антон Швалев.

Он отметил, что это решает проблему, но лишь на короткий срок.

Ранее сообщалось, что налоговая наложила арест на счета екатеринбургского "Гортранса", из-за чего учреждение не сможет самостоятельно закупить бензин. Позже стало известно, что предприятие договорилось с поставщиком топлива о постоплате.

На ситуацию в Екатеринбурге обратили внимание в Госдуме РФ: там предложили сделать общественный транспорт "неотключаемым". Впоследствии городские власти пообещали выделить ЕМУП "Гортранс" субсидию на погашение кредиторской задолженности.

Недавно в администрации Екатеринбурга подвели итоги конкурса на обслуживание маршрутов общественного транспорта. "Гортранс" стал единственным, кто заявился на конкурс.