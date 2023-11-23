Депутат заявил о возможном автобусном коллапсе в Екатеринбурге

В Екатеринбурге могут перестать ходить автобусы. Об этом сообщил депутат городской думы Антон Швалев.

Как написал парламентарий в своем Telegram-канале, транспортный коллапс может произойти "в ближайшее время".

"Как мне стало известно, налоговая наложила арест на счета "Гортранса". Это значит, что учреждение не сможет самостоятельно закупить даже бензин. Надеюсь, что с помощью властей города ситуация разрешится как можно скорее", - отметил депутат.

Накануне.RU обратилось в пресс-службу администрации Екатеринбурга. Там воздержались от комментариев по ситуации.

Недавно к ЕМУП "Гортранс" возникали вопросы у прокуратуры из-за долгов перед поставщиками энергоресурсов. А буквально сегодня в Екатеринбургской городской думе выступили за повышение стоимости проезда в общественном транспорте, пояснив это тем, что "мы живем в капитализме".