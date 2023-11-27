27 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Депутат: автобусы в Екатеринбурге продолжат ездить "какое-то время"

Автобусы в Екатеринбурге все-таки продолжат ходить по маршрутам, несмотря на ситуацию с топливом. Об этом сообщил депутат гордумы Антон Швалев.

Напомним, на прошлой неделе он предупреждал о возможном автобусном коллапсе в уральской столице. По данным депутата, налоговая наложила арест на счета "Гортранса", из-за чего учреждение не сможет самостоятельно закупить бензин.

Как рассказал сегодня Швалев в своем Telegram-канале, автобусы в Екатеринбурге продолжат ездить "какое-то время".

"Как мне стало известно, "Гортранс" договорился с поставщиком топлива о постоплате. Стоит отметить, что соглашение достигнуто исключительно силами предприятия. На сколько хватит топлива – неизвестно. Счета остаются заблокированными. Постоплата – это не решение проблемы, а лишь отсрочка", - пишет депутат.

Как сообщало Накануне.RU, также на прошлой неделе в Екатеринбургской городской думе выступили за повышение стоимости проезда в общественном транспорте, пояснив это тем, что "мы живем в капитализме". В ответ автору этой инициативы Александру Колесникову предложили пожить месяц на МРОТ.

Теги: депутат, автобусы, топливо, Гортранс, Екатеринбург


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Ранее 23.11.2023 15:07 Мск Депутат заявил о возможном автобусном коллапсе в Екатеринбурге

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