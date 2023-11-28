28 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Госдуме выступили с предложением после ситуации с автобусами в Екатеринбурге

Депутат Государственной думы России, первый заместитель председателя комитета ГД по энергетике Валерий Селезнев прокомментировал ситуацию с автобусами в Екатеринбурге, которые могут перестать ходить по маршрутам.

Ранее сообщалось, что налоговая наложила арест на счета местного "Гортранса", из-за чего учреждение не сможет самостоятельно закупить бензин. Позже депутат городской думы Антон Швалев рассказал, что "Гортранс" договорился с поставщиком топлива о постоплате.

"На сколько хватит топлива – неизвестно. Счета остаются заблокированными. Постоплата – это не решение проблемы, а лишь отсрочка", - заявлял екатеринбургский депутат.

Теперь на ситуацию обратили внимание в Госдуме. Как написал Валерий Селезнев в своем Telegram-канале, на примере екатеринбургского "Гортранса" в федеральном парламенте должны серьезно задуматься, как выходить из аналогичных ситуаций.

"Предлагаю законодательно закрепить положение о том, что городской общественный транспорт, как ключевой элемент жизнедеятельности городов и социально-экономического благополучия и стабильности любого региона, в определенном, рассчитанном по специально разрабатываемым критериям минимальной необходимости объеме, стал бы законодательно неотключаемым", - выступил с инициативой Селезнев.

Он добавил, что формула "нет денег – ходи пешком", предложенная на днях одним муниципальным депутатом (Александр Колесников, - прим. ред.), решением быть никак не может.

Напомним, что после высказываний Колесникова ему предложили пожить месяц на МРОТ.

Теги: Госдума, предложение, автобусы, Екатеринбург


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Ранее 23.11.2023 15:07 Мск Депутат заявил о возможном автобусном коллапсе в Екатеринбурге

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