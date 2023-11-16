Госдума пытается запретить школьникам пользоваться смартфонами на уроках

Госдума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий использование детьми мобильных телефонов на уроках. Правда, депутаты попросили авторов инициативы ко второму чтению уточнить, что использовать гаджеты в образовательных целях будет можно.

Также в законопроект ко второму чтению решили внести поправку о трудовом обучении. Госдума уже принимала решение о возвращении в школу трудового воспитания, но оно, видимо, касалось только внеучебной деятельности.

Еще один пункт законопроекта: детей обяжут соблюдать дисциплину. При этом что именно подразумевается под дисциплиной решат сами школы, колледжи и вузы, возможно – в процессе обсуждения с родителями.

Судя по словам главы комитета ГД по просвещению Ольги Казаковой, учителям сейчас не хватает инструментов для того, чтобы принуждать детей соблюдать дисциплину. Они вынуждены полагаться только на свой профессионализм."Учитель сегодня не может повысить голос, у них нет никаких инструментов, только профессионализм. А когда будет обязанность соблюдать дисциплину, тогда не будет вот этого "не имеете права", - сказала Казакова.

Кстати о родителях. Их предлагают исключить из числа участников образовательного процесса (вероятно, предложение поступит ко второму чтению в виде поправки), но при этом привлекать к ответственности (вплоть до вмешательства комиссии по делам несовершеннолетних), если они не являются в школу на разбирательства по вопросам дисциплины.

Что касается непосредственно лишения детей возможности использовать телефоны на уроках, то в первом чтении предусмотрены два исключения: можно пользоваться в образовательных целях теми гаджетами, которые предоставит школа, можно пользоваться личными телефонами в случае угрозы жизни и здоровью. Впрочем, даже спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что "формулировка размытая" и может "вызывать вопросы у родителей".

Как именно детей будут лишать телефонов: просто словесный запрет, сдача телефонов перед уроком – будет решать школа. Никакой административной ответственности не вводится.