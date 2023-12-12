Половина родителей не согласны с запретом на использование телефонов в школах

54% родителей в России не согласны с запретом на использование телефонов в школах даже в образовательных целях.

Как говорится в исследовании компании Maximum Education и образовательной вертикали "Самолетум" среди 1 тыс. 265 учителей, а также 2 тыс. 493 школьников и их родителей, 72% педагогов закон поддержали. По их словам (78% респондентов), без гаджетов дети будут внимательнее на уроках. 68% педагогов считают, что школьники будут меньше списывать и пользоваться нечестными способами решения заданий. 74% учителей признают, что телефон часто бывает нужен школьникам для учебы. 36% педагогов сказали, что заинтересованного ученика не сможет отвлечь телефон. 34% считают, что родители должны иметь возможность связаться с ребенком, когда захотят.

Среди детей инициатива депутатов Госдумы непопулярна, с ней не согласны 83%. А большинство опрошенных учителей не готовы отбирать гаджеты у учеников, сообщают "Ведомости".

Если еще двадцать лет назад школьники бегали на переменах по школе, то использование смартфонов обездвижило их, на эту проблему обратила внимание замгубернатора Томской области Наталия Киселева, комментируя законопроект, регулирующий использование смартфонов на уроках. Теперь, по ее словам, приходится прикладывать усилия, чтобы выгнать детей на перемену.