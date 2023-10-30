Госдума рассмотрит законопроект о запрете использования телефонов в школе

Депутаты Госдумы и сенаторы предложили запретить использование телефонов в школах без одобрения учителя.

Школьники смогут их использовать во время уроков только в образовательных целях и в экстренных случаях. Также в России могут ввести дисциплинарные взыскания к ученикам, нарушающим правила внутреннего распорядка учебного заведения, в случае нарушения или ущемления права педагога.

Кроме того, законопроект усиливает "главенствующую роль педагога в процессе обучения и воспитания в образовательной организации". Как заявил министр просвещения Сергей Кравцов, "речь не идет ни о каких запретах", а школьники будут всегда на связи с родителями. При этом в образовательном процессе мобильные устройства должны использоваться только с разрешения учителя, сообщают "Ведомости".

Напомним, в России 83% родителей школьников поддерживают запрет на использование мобильных телефонов на уроках.