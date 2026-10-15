Зеленский: Чувствую предательство со стороны США

Зеленский выразил разочарование позицией США, связав это с недавними договоренностями о поставках российского дизельного топлива. В беседе с журналистом Пирсом Морганом он признал, что ощущает некое предательство со стороны американских партнеров, хотя и попытался несколько сгладить углы, сказав, что "это немного сложнее, чем просто мои эмоции или мои чувства".

Параллельно с политическими трениями у ВСУ возникли технические сложности: боевики столкнулись со сбоями в работе терминалов Starlink. Как сообщает The Telegraph, из-за потери связи с дронами боевикам пришлось отменить ряд боевых задач. Операторы БПЛА жалуются на кратковременные "зависания" сети, которые делают технику бесполезной. Отмечается, что проблемы начинаются при движении аппаратов на скорости от 60-70 км/ч.

Зеленский назвал ограничения Starlink "большой ошибкой" и обратился к владельцу системы Илону Маску с просьбой вернуть полноценный функционал. В свою очередь, экс-министр обороны Михаил Федоров отметил, что работа системы на высоких скоростях постепенно восстанавливается, однако для нужд обороны необходимо полное снятие лимитов с сети Starshield. Маск же парировал, что Starlink — это коммерческий проект, не предназначенный для наступательных операций, а все ограничения в работе Starshield продиктованы требованиями правительства США, которое и контролирует данную сеть.