В Екатеринбурге учительница засудила мать школьника из-за фото в WhatsApp

В Екатеринбурге мать школьника выплатит компенсацию учителю за фото в чате WhatsApp.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, все случилось в октябре прошлого года: на уроке биологии ученик 7-го класса сделал снимок записанного на доске домашнего задания, и в кадр попала учительница. Педагог была против публикации ее изображения и сообщила об этом детям, но фото все равно было выложено в чат класса в мессенджере WhatsApp.

По словам матери школьника, ее сын является старостой класса и фотографировал доску с разрешения учителя. Педагог попала в кадр, так как вела урок, а на следующий день, после поступивших возражений, снимок был удален из чата.

Однако учительница обратилась в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга с требованием удалить фото из телефонов матери и ребенка и взыскать в свою пользу компенсацию морального вреда в 50 тысяч рублей. В итоге суд удовлетворил иск частично – обязал мать подростка удалить фотографию из телефона и выплатить педагогу 3 тысячи рублей.