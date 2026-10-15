FT: США предложили Европе разморозить часть активов России

США предложили Европе вариант частичной разморозки российских активов, находящихся под санкциями. Это было озвучено в ходе недавних консультаций в Майами с участием представителей Украины и стран ЕС, пишет Financial Times.

Представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер предложили несколько сценариев, включая передачу активов под управление структур, подконтрольных США. По данным издания, эти идеи рассматривались как часть потенциального мирного урегулирования. При этом подобные идеи уже фигурировали в мирном плане из 28 пунктов президента США Дональда Трампа, представленном в 2025 году.

Однако европейские дипломаты отнеслись к предложению резко отрицательно. Они категорически отказались передавать контроль над средствами, подчеркнув, что для Европы такой сценарий абсолютно неприемлем. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия получит свои активы назад "только через наши трупы", и это общее мнение в Европе.

В то же время глава МИД Британии Якуб Милибэнд на днях также заявил, что ЕС должен пересмотреть свою политику в отношении российских активов, намекая на их кражу, против которой в ЕС выступают многие страны.

"Европе предстоит принять важные решения, в том числе по российским суверенным активам. Я думаю, нам нужно вернуться к этому вопросу. Британия готова делать это вместе с ЕС", - сказал он.