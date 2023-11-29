Использование телефонов в школах могут запретить даже в образовательных целях

В Госдуме принято решение внести поправку в законопроект об ограничении телефонов в школах.

В случае ее принятия использование телефонов в школах запретят даже в образовательных целях, сообщил РИА Новости источник в нижней палате российского парламента.

Напомним, Госдума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий использование детьми мобильных телефонов на уроках. Правда, депутаты попросили авторов инициативы ко второму чтению уточнить, что использовать гаджеты в образовательных целях будет можно.

Также в законопроект ко второму чтению решили внести поправку о трудовом обучении. Госдума уже принимала решение о возвращении в школу трудового воспитания, но оно, видимо, касалось только внеучебной деятельности. Еще один пункт законопроекта: детей обяжут соблюдать дисциплину. При этом, что именно подразумевается под дисциплиной, решат сами школы, колледжи и вузы. Возможно, в процессе обсуждения с родителями.

Кстати, о родителях. Их предлагают исключить из числа участников образовательного процесса (вероятно, предложение поступит ко второму чтению в виде поправки), но при этом привлекать к ответственности (вплоть до вмешательства комиссии по делам несовершеннолетних), если они не являются в школу на разбирательства по вопросам дисциплины. Что касается непосредственно лишения детей возможности использовать телефоны на уроках, то в первом чтении предусмотрены два исключения: можно пользоваться в образовательных целях теми гаджетами, которые предоставит школа, можно пользоваться личными телефонами в случае угрозы жизни и здоровью. Как именно детей будут лишать телефонов, будет решать школа. Никакой административной ответственности не вводится.