29 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Использование телефонов в школах могут запретить даже в образовательных целях

В Госдуме принято решение внести поправку в законопроект об ограничении телефонов в школах.
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В случае ее принятия использование телефонов в школах запретят даже в образовательных целях, сообщил РИА Новости источник в нижней палате российского парламента.

Напомним, Госдума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий использование детьми мобильных телефонов на уроках. Правда, депутаты попросили авторов инициативы ко второму чтению уточнить, что использовать гаджеты в образовательных целях будет можно.

Также в законопроект ко второму чтению решили внести поправку о трудовом обучении. Госдума уже принимала решение о возвращении в школу трудового воспитания, но оно, видимо, касалось только внеучебной деятельности. Еще один пункт законопроекта: детей обяжут соблюдать дисциплину. При этом, что именно подразумевается под дисциплиной, решат сами школы, колледжи и вузы. Возможно, в процессе обсуждения с родителями.

Кстати, о родителях. Их предлагают исключить из числа участников образовательного процесса (вероятно, предложение поступит ко второму чтению в виде поправки), но при этом привлекать к ответственности (вплоть до вмешательства комиссии по делам несовершеннолетних), если они не являются в школу на разбирательства по вопросам дисциплины. Что касается непосредственно лишения детей возможности использовать телефоны на уроках, то в первом чтении предусмотрены два исключения: можно пользоваться в образовательных целях теми гаджетами, которые предоставит школа, можно пользоваться личными телефонами в случае угрозы жизни и здоровью. Как именно детей будут лишать телефонов, будет решать школа. Никакой административной ответственности не вводится.

Теги: Телефон, дети, школа, поправка, закон


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