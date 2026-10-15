В Москве главному научному сотруднику Института Гайдара вменили взяточничество

В Москве задержан бывший ректор Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) Сергей Синельников-Мурылев. Ему вменяют получение взятки в особо крупном размере.

Сумма не названа. Суд отправил его под домашний арест.

Синельников-Мурылев возглавлял указанную академию Минэкономразвития в 2007-24 гг. В 2002-23 гг. он также был проректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС). В Институте экономической политики имени Гайдара занимал должности заместителя директора, научного руководителя и главного научного сотрудника, пишет РБК.