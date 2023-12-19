Путин утвердил запрет использования телефонов в школах

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому, вводится запрет на использование телефона в школах.

Документ опубликован на портале правовой информации. Пункт 4.1 статьи 43 дополнен словами "не использовать средства подвижной радиотелефонной связи во время проведения учебных занятий при освоении образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, за исключением случаев возникновения угрозы жизни или здоровью обучающихся, работников организации, осуществляющих образовательную деятельность, иных экстренных случаев".