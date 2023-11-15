Футболист "Урала" Газинский дисквалифицирован на два матча РПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) применил санкции к полузащитнику екатеринбургского "Урала" Юрию Газинскому. Причиной стало его удаление в игре с самарскими "Крыльями Советов".

Напомним, встреча состоялась в минувшую субботу в Самаре. Хозяева поля уверенно победили со счетом 3:1, а в конце матча был удален игрок гостей Газинский. Сообщалось, что у КДК РФС накопились вопросы к "Уралу" после этой игры.

Удаление Юрия Газинского с отметки 5:10

Сегодня, 15 ноября, комитет рассмотрел эпизод с удалением Газинского. За "агрессивное поведение" футболист дисквалифицирован на два матча РПЛ. Таким образом, игрок пропустит встречи "Урала" с "Краснодаром" и клубом "Пари Нижний Новгород".

Напомним, ранее КДК РФС применил санкции к "Уралу" и его тренеру Виктору Гончаренко после матчей с московским "Локомотивом" и казанским "Рубином".