КДК РФС оштрафовал "Урал" и Гончаренко за нарушения в матче с "Локомотивом"

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) применил санкции к екатеринбургскому "Уралу" и главному тренеру команды Виктору Гончаренко. Поводом для этого стал недавний матч с московским "Локомотивом".

Напомним, встреча 11-го тура Российской Премьер-лиги состоялась 7 октября на "Екатеринбург-Арене". Игра завершилась вничью 2:2, при этом уральцы упустили победу на последних секундах матча.

Как сообщили Накануне.RU в РФС, 11 октября состоялось заседание КДК, на котором были приняты решения по встрече "Урала" и "Локомотива". Так, ФК "Урал" оштрафован на 20 тысяч рублей "за иные нарушения регламента соревнования". Кроме этого, за выход за пределы технической зоны главному тренеру уральцев Виктору Гончаренко назначен штраф в 30 тысяч рублей.

К московскому клубу у КДК никаких претензий не возникло.

Напомним, на прошлой неделе в РФС поддержали спорные судейские решения в матче "Ростов" – "Урал", после которых Гончаренко объявлял "обет молчания", не сказав ни единого слова на пресс-конференции.