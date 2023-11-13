У КДК РФС накопились вопросы к "Уралу" после матча с "Крыльями Советов"

У контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза есть вопросы к екатеринбургскому "Уралу" по итогам матча 15-го тура РПЛ с самарскими "Крыльями Советов". Об этом заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Напомним, встреча состоялась в минувшую субботу в Самаре. Хозяева поля уверенно победили со счетом 3:1. А в конце матча был удален полузащитник гостей Юрий Газинский.

Как заявил Артур Григорьянц, по итогам игры комитет рассмотрит выход главного тренера уральцев Виктора Гончаренко за пределы технической зоны и удаление Газинского, как выразился глава КДК, "за агрессивное поведение".

"Газинский приглашен на заседание. Также рассмотрим неподобающее поведение команды "Урал" – предупреждение четырех футболистов, удаление одного [игрока] и предупреждение официального лица клуба", - приводит слова Григорьянца издание "Чемпионат".

Ранее КДК РФС применил санкции к "Уралу" и Гончаренко после матчей с московским "Локомотивом" и казанским "Рубином".