КДК РФС применил санкции к "Уралу" и Гончаренко после матча с "Рубином"

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) вновь применил санкции к екатеринбургскому "Уралу" и его главному тренеру Виктору Гончаренко. На этот раз поводом стал недавний матч с казанским "Рубином".

Напомним, встреча 14-го тура Российской Премьер-лиги состоялась 6 ноября на "Екатеринбург-Арене". Хозяева поля уступили казанцам со счетом 0:1.

Как сообщили Накануне.RU в РФС, 9 ноября состоялось заседание КДК, на котором были приняты решения по встрече "Урал" – "Рубин". Так, уральский клуб оштрафован на 20 тысяч рублей "за появление на футбольном поле постороннего лица". Кроме этого, Виктору Гончаренко назначен штраф в 30 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны.

Стоит отметить, что за точно такое же нарушение и на такую же сумму оштрафован главный тренер "Рубина" Рашид Рахимов.

Напомним, что в октябре КДК РФС оштрафовал "Урал" и Гончаренко за нарушения в матче с московским "Локомотивом".