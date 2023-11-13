СМИ: в Кремле обсуждают состав инициативной группы для выдвижения Путина на выборы

13 Ноября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Человек в футляре: куда ведет тренд на микрожилье?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Политика В России
Фото: скриншот с youtube-трансляции

СМИ: в Кремле обсуждают состав инициативной группы для выдвижения Путина на выборы

Внутриполитический блок Администрации президента (АП) России рассматривает варианты состава инициативной группы по выдвижению Владимира Путина на пост главы государства.

Хотя сам российский лидер еще не объявил о своем участии в предстоящих выборах, в Кремле планируют кампанию, исходя из того, что Путин примет в них участие, сообщают источники "Коммерсанта", близкие к АП.

По их словам, формирование инициативной группы говорит о том, действующий президент, скорее всего, пойдет на выборы как самовыдвиженец. Пока окончательного состава инициативной группы нет: обсуждаются разные варианты. Ее будущие члены должны представлять собой разные срезы общества, а также иметь влияние на свою аудиторию.

Ранее сообщалось, что неформальная президентская кампания в России может стартовать в ноябре. Владимир Путин может публично объявить о желании еще раз стать президентом на открытии выставки-форума "Россия". При этом инсайдеры отмечают, что могут быть и другие варианты, окончательное решение примет только сам Путин.

Теги: Путин, выборы президента РФ


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 10.11.2023 13:11 Мск Турчак назвал дату съезда "Единой России"
Ранее 06.11.2023 13:48 Мск В Кремле высказались о "принятом Путиным решении идти на новый срок"
Ранее 21.10.2023 13:55 Мск Зюганов обозначил возможную дату начала президентской кампании
Ранее 03.10.2023 09:24 Мск СМИ: Путин может объявить о желании еще раз стать президентом в ноябре

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети




{* cffxooobam *}