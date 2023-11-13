СМИ: в Кремле обсуждают состав инициативной группы для выдвижения Путина на выборы

Внутриполитический блок Администрации президента (АП) России рассматривает варианты состава инициативной группы по выдвижению Владимира Путина на пост главы государства.

Хотя сам российский лидер еще не объявил о своем участии в предстоящих выборах, в Кремле планируют кампанию, исходя из того, что Путин примет в них участие, сообщают источники "Коммерсанта", близкие к АП.

По их словам, формирование инициативной группы говорит о том, действующий президент, скорее всего, пойдет на выборы как самовыдвиженец. Пока окончательного состава инициативной группы нет: обсуждаются разные варианты. Ее будущие члены должны представлять собой разные срезы общества, а также иметь влияние на свою аудиторию.

Ранее сообщалось, что неформальная президентская кампания в России может стартовать в ноябре. Владимир Путин может публично объявить о желании еще раз стать президентом на открытии выставки-форума "Россия". При этом инсайдеры отмечают, что могут быть и другие варианты, окончательное решение примет только сам Путин.