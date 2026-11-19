Дом больше не вверх дном: в Свердловской области видеонаблюдение «Ростелекома» стало частью заботы о близких

Специалисты «Ростелеком» составили портрет пользователей умного домашнего видеонаблюдения в Свердловской области. Как показала аналитика компании, чаще всего сервис выбирают семьи с детьми - на них приходится 70 % всех подключений в регионе. Тренд отражает запрос современных родителей на комплексную безопасность дома. Камеры помогают не только защитить жилье, но и присматривать за ребенком после школы, а также сохранять в семейном архиве важные моменты.

На втором месте в рейтинге семьи с пожилыми родственниками. Почетное третье досталось владельцам домашних питомцев. Пользователи ценят сочетание простоты и функциональности. Система позволяет в любой момент подключиться к трансляции с камеры через мобильное приложение — это особенно важно, когда в одиночестве остается тот, кто нуждается в присмотре.

Александр Широков, житель Екатеринбурга рассказывает: «Я установил домашнее видеонаблюдение от "Ростелекома", когда моя собака была совсем щенком. График у меня — плотный, я уходил на работу, а в квартире начиналось настоящее представление: питомец скулил, устраивал забеги с препятствиями, пытался "разобрать" гардероб. Вернувшись, я находил испорченные вещи и мебель, поэтому пришлось быстро искать решение проблемы. Оно крылось в установке камеры. Благодаря тому, что в сервис встроена голосовая функция, дома теперь царит спокойствие в мое отсутствие. Я в течение дня разговариваю с собакой и могу дать команду "нельзя", если она вновь захочет устроить беспорядок».

«Ростелеком» предлагает комплексное решение для видеонаблюдения — в линейке представлены как уличные, так и домашние камеры. Клиентам доступны три тарифа: «Запись событий», «Полная запись» и FullHD+. По каждой из услуг срок хранения файлов варьируется от 7 до 30 дней. Отдельный фрагмент можно оставить в облаке или при необходимости скачать на свое устройство. Угол обзора камеры составляет 355°, поэтому слепых зон в комнате практически нет. Видеофиксация в высоком качестве продолжается и в ночное время. Все данные надежно защищены: поток шифруется и находится в облачном хранилище провайдера, обеспечивая конфиденциальность записей. Устройство можно установить по инструкции самостоятельно.

Евгения Варняга, директор по работе с массовым сегментом Екатеринбургского филиала компании «Ростелеком» поясняет: «Наши камеры легко интегрируются в привычную экосистему дома. Управление сервисом происходит через единое приложение "Видеонаблюдение и Умный дом", без необходимости устанавливать дополнительные программы или разбираться в сложных настройках. Помимо безопасности, семьи все чаще используют архив записей как способ сохранять повседневные эмоции: первые самостоятельные шаги ребенка, забавные реакции на подарки, домашние ритуалы. В отличие от спонтанных фото, камера фиксирует важные события "в моменте", без позирования, и эти кадры становятся особенной частью семейной истории».

Один из главных плюсов — общий аккаунт для домочадцев: все члены семьи получают равный доступ к трансляциям и уведомлениям, что удобно при разном рабочем графике. Подключить домашнее видеонаблюдение от «Ростелекома» можно на официальном сайте или по телефону 8 800 100 0 800.



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