Зюганов обозначил возможную дату начала президентской кампании

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что съезд партии состоится вскоре после старта президентской кампании.

По его мнению, кампания будет объявлена в интервале 18-19 декабря, и через два-три дня компартия проведет съезд, сообщил Зюганов "Интерфаксу" на пленуме ЦК КПРФ.

Напомним, ранее выяснилось, что неформальная президентская кампания в России может стартовать в ноябре. Владимир Путин может публично объявить о желании еще раз стать президентом на открытии выставки-форума "Россия". При этом инсайдеры отмечают, что могут быть и другие варианты, окончательное решение примет только сам Путин. Зато уже утверждена концепция кампании, которую будет проводить "кандидат от власти": Россия — отдельная цивилизация, "семья семей", для которой важны традиционные ценности, ее атакуют враги, но благодаря консолидации общества они ничего не добьются.