Свердловской области списано 8,3 млрд рублей госдолга

Свердловской области списано 8,3 млрд рублей задолженности по бюджетным кредитам. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Объем списания госдолга Правительством РФ соответствует размеру вложений регионов в обновление общественного транспорта, расселение аварийного жилья, модернизацию коммунальной инфраструктуры, реализацию инфраструктурных проектов по развитию опорных населенных пунктов.

Как добавили в департаменте, с учетом нынешнего списания размер госдолга Среднего Урала сократился до 64 млрд рублей.

Напомним, в конце августа свердловский губернатор Денис Паслер назначил ответственного за работу с долговой нагрузкой региона.