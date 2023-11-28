28 Ноября 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Зюганов: Совфед даст старт президентской кампании 13 декабря

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о том, что 13 декабря будет официально объявлено о старте президентской кампании в России.

По его словам, Совет Федерации на заседании назначит дату выборов президента России.

Также Зюганов заявил об участии в выборах 2024-го года. Предвыборный съезд КПРФ пройдет 23 декабря, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Совфед может назначить выборы главы государства на 17 марта 2024 года.

Напомним, как стало известно, внутриполитический блок Администрации президента (АП) России якобы рассматривает варианты состава инициативной группы по выдвижению Владимира Путина на пост главы государства. Хотя сам российский лидер еще не объявил о своем участии в предстоящих выборах, в Кремле планируют кампанию, исходя из того, что Путин примет в них участие.

Теги: зюганов, выборы президента, совфед


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