Путин может в начале зимы посетить выставку-форум "Россия"

Стало известно, когда президент России Владимир Путин может посетить выставку-форум "Россия", которая проходит в павильонах ВДНХ в Москве.

Первый визит Владимира Путина на выставку "Россия" намечен на первые числа декабря, сообщили четыре близких к администрации президента источника "Ведомостей". Глава государства может посетить форум "Мы вместе", где будут вручать награды добровольцам и волонтерам. Форум "Мы вместе" пройдет с 4 по 8 декабря (а 5 декабря в РФ – День добровольца). При этом не сообщается, сделает ли Путин во время посещения выставки какие-то заявления, касающиеся его выдвижения на новый срок, хотя ранее такой сценарий считался вероятным.

Напомним, ранее стало известно, что внутриполитический блок Администрации президента (АП) России якобы рассматривает варианты состава инициативной группы по выдвижению Владимира Путина на пост главы государства. Хотя сам российский лидер еще не объявил о своем участии в предстоящих выборах, в Кремле планируют кампанию, исходя из того, что Путин примет в них участие.

Ранее сообщалось, что неформальная президентская кампания в России может стартовать в ноябре. Владимир Путин может публично объявить о желании еще раз стать президентом на открытии выставки-форума "Россия". При этом инсайдеры отмечают, что могут быть и другие варианты, окончательное решение примет только сам Путин.