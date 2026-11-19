Бывший замглавы свердловского Минстроя обжаловал приговор

Бывший замминистра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Игорь Дубровин, осужденный судом первой инстанции за мошенничество, обжаловал свой приговор. Все обвинения в свой адрес он называет безосновательными.

Напомним, в начале ноября Академический районный суд Екатеринбурга вынес приговор Игорю Дубровину и бывшему директору ООО "Омега-Строй" Вадиму Пономареву. По версии следствия, в 2015-2016 годах они похитили десятки миллионов рублей при исполнении госконтракта на строительство жилых домов в Орске.

"Используя служебное положение и контроль над ООО "Омега‑Строй", фигуранты добились победы компании в закрытой закупочной процедуре, заключили договор и под видом обоснования расходов получили в качестве аванса денежные средства в размере 63 млн рублей. Для имитации работ ими оформлялись фиктивные договоры с подконтрольными организациями, а перечисленные средства участники группы использовали по своему усмотрению", - говорилось в материалах уголовного дела.

Районный суд назначил Дубровину 9 лет колонии общего режима со штрафом в 700 тысяч рублей. Пономарев получил 6 лет колонии общего режима со штрафом в 600 тысяч рублей. Кроме того, с них взыскан материальный ущерб в размере 63 млн рублей.

Как рассказал Накануне.RU Игорь Дубровин, он намерен добиваться отмены приговора.

"Предъявленные мне обвинения совершенно безосновательные. Никакого мошенничества, хищения и обмана не было. Приговор, вынесенный Академическим судом, не является законным и обоснованным. Он противоречит тем обстоятельствам дела, которые были исследованы в ходе судебного заседания", - считает Дубровин.

По его словам, основной документ, на котором основано утверждение о том, что никакие работы не выполнялись – акт контрольного обмера, подписанный комиссией по проведению инвентаризации регионального управления заказчика капстроительства ЦВО.

"Была нарушена методика проведения контрольного обмера. Этот акт подписан, в том числе людьми, не уполномоченными на это, так как они не были назначены в состав инвентаризационной комиссии приказом Министерства обороны. Кроме того, в ходе судебного заседания выявлено, что там есть фальсифицированные подписи уполномоченных лиц", – утверждает Игорь Дубровин.

Он также рассказал, что в ходе суда было достоверно установлено, что все работы, которые можно было выполнять, были выполнены. Основные работы не выполнялись, так как проект не прошел государственную экспертизу.

"Он был не направлен в госэкспертизу по решению собственно заказчика – РУЗКС ЦВО. В качестве основной претензии, которая предъявляется к проектированию – это то, что были спроектированы квартиры-студии. Но, во-первых, и контракт, и техническое задание подразумевали возможность проектирования квартир-студий. Во-вторых, в июле 2016 года был разработан эскизный проект, в котором прямым текстом были указаны квартиры-студии. И этот эскизный проект был утвержден РУЗКС ЦВО. Никаких замечаний в течение более, чем года по поводу квартир-студий не появлялось. И первый раз замечание появилось лишь в сентябре 2017 года, когда Минобороны уже было принято решение, что они не будут строить этот дом и будут расторгать этот госконтракт", – говорит Дубровин.

Он также считает, что массу вопросов вызывает квалификация хищения – базовым документом, на основании которого делаются выводы о том, что деньги были похищены, является судебная бухгалтерская экспертиза на основании постановления следователя.

"Но в исходных данных к этому постановлению есть четыре файла, один из которых был следователем отредактирован. И он не мог быть изначально в том виде в исходных данных для экспертизы. Что также было установлено в ходе судебного заседания. Все это есть в материалах дела, причем там есть два файла – исходный и отредактированный. В заключении эксперта есть утверждения, которые я расцениваю как заведомо ложные", - утверждает Дубровин.

При этом выводы о хищении он называет "абсолютно абсурдными".

"Например, налог на добавленную стоимость, который был уплачен "Омега-Строй" с полученного аванса в бюджет РФ, квалифицирован решением суда как хищение. Я даже не знаю, как это комментировать", – отметил экс-чиновник.

По его словам, за тот период, что он был руководителем РУЗКС, ему не было предъявлено ни одного действия, которое он бы совершил с использованием своего служебного положения.

"Очень многие выводы суда опираются на предположения и допущения. Но судебное разбирательство на то и направлено, чтобы выяснить – а как оно было на самом деле. И любое действие, любое утверждение должно быть доказано. Здесь этого нет. Предъявленные мне обвинения надуманы и абсолютно не соответствуют фактическим обстоятельствам дела. Моего участия в этом деле и в этих событиях не было вообще никакого!" – заявил Игорь Дубровин.

Он также добавил, что им и его адвокатом поданы апелляционные жалобы на приговор. Апелляцию подал и адвокат Вадима Пономарева. До вступления приговора в силу Дубровину избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, он не находится под стражей. Дата рассмотрения жалоб будет назначена позже.