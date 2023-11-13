Песков высказался про обсуждение состава инициативной группы для выдвижения Путина на выборы

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал публикацию про начало формирования инициативной группы по выдвижению Владимира Путина на новый срок и о его самовыдвижении.

"Пока никаких решений на этот счет не принималось. Как только они будут, мы вас проинформируем", - приводит РИА Новости слова Пескова, сказанные журналистам.

Напомним, ранее стало известно, что внутриполитический блок Администрации президента (АП) России якобы рассматривает варианты состава инициативной группы по выдвижению Владимира Путина на пост главы государства. Хотя сам российский лидер еще не объявил о своем участии в предстоящих выборах, в Кремле планируют кампанию, исходя из того, что Путин примет в них участие.

Ранее сообщалось, что неформальная президентская кампания в России может стартовать в ноябре. Владимир Путин может публично объявить о желании еще раз стать президентом на открытии выставки-форума "Россия". При этом инсайдеры отмечают, что могут быть и другие варианты, окончательное решение примет только сам Путин.