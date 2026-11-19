Стала известна насыщенная программа Екатерининских дней — 2026

Накануне в исторический день рождения уральской столицы была представлена программа празднования дней памяти Небесной покровительницы Екатеринбурга. В пресс-конференции приняли участие настоятель Казанского храма и руководитель хора духовенства Екатеринбургской епархии иерей Алексий Русин, заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич, директор областного Государственного архива Анастасия Константинова и координатор координатор Экспертного совета премии главы Екатеринбургской митрополии в области культуры и искусства, член жюри Областного детско-юношеского конкурса «Мой город святой Екатерины» Татьяна Горкунова.

Отец Алексий Русин напомнил, что главным событием Екатерининских дней станет сам День памяти святой Екатерины, отмечаемый Русской Православной Церковью 7 декабря. Состоится божественная литургия в Свято-Троицком кафедральном соборе города Екатеринбурга. Затем пройдет традиционный городской крестный ход от собора до часовни святой Екатерины, где отслужат молебен.

Заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич рассказала о том, как Фонд традиционно поздравит горожан с именинами уральской столицы. По завершении крестного хода 7 декабря 2026 года, его участники смогут согреться горячим чаем у часовни святой Екатерины. Организует это мероприятие Фонд святой Екатерины. Также Фонд продолжит трогательную традицию дарить подарки всем екатеринбуржцам, которые появятся на свет 7 декабря. Сотрудники Фонда святой Екатерины посетят каждый роддом города.

"В этом году руководство города поддержало инициативу Фонда по праздничной подсветке улиц: накануне и в день праздника город окрасится в сине-белый цвет. Подсветку можно будет увидеть на здании администрации города, Макаровском мосту, проспекте Ленина, в историческом сквере и на других объектах. Также запланирована большая поздравительная кампания на медиафасадах города, в которой будут задействованы более 20 экранов, а также фасад УГМК Арены", - отметила Татьяна Прусевич.

Отец Алексий Русин добавил, что в этот день планируется проведение фестиваля чтецов, алтарников, звонарей и хоровых коллективов. И уже в 23 раз пройдет Форум юных помощников священников в уральской столице. Мероприятия Екатерининских дней уже начались в уральской столице. Так, в УрФУ уже прошла первая Екатерининская встреча, в рамках которой учащиеся Екатеринбургской духовной семинарии рассказали студентам УрФУ о святой Екатерине и ее городе. Подобные встречи пройдут и в других вузах.

Директор Госархива области Анастасия Константинова представила книгу «Крепость Екатерины», издание которой подготовили Екатеринбургская епархия, региональное отделение Императорского Православного Палестинского общества и архивная служба. Общий тираж - три тысячи экземпляров. Книги передадут в библиотеки региона.

Татьяна Горкунова представила лауреатов Премии главы Екатеринбургской митрополии в области культуры и искусства, которая в 2026 году будет вручена в десятый раз. По ее словам, на премию в этом году поступило 12 заявок, лауреатами стали 5. Музыковед Татьяна Калужникова, театральный деятель Татьяна Стрежнева, руководитель просветительских программ центра «Царский» Елена Редкошеева, художник Илья Пьянков и поэтесса Татьяна Кулешова. Награждение состоится 7 декабря.

В рамках пресс-конференции была представлена информация об Областном детско-юношеском конкурсе школьных эссе и видеороликов «Мой город Святой Екатерины», проводимом по благословению митрополита Евгения. Подать заявку на конкурс по теме «Добру человек у человека учится» можно до 25 ноября в трех номинациях: «Страницы истории», «Тихие герои» и «Сила слова».