Еврокомиссия не ожидает мира вокруг Украины до 2028 года

Согласно новому прогнозу Еврокомиссии, геополитическая напряженность между Россией и Украиной сохранится как минимум до конца 2028 года, поэтому ЕС сохранит санкции против России до этого времени.

Ранее Всемирный банк (ВБ) пересмотрел свои ожидания: если прежде завершение активных боевых действий предполагалось к концу 2026 года, то теперь организация прогнозирует их продолжение в 2027 году с неизбежными последствиями: дефицит рабочей силы и высокие тарифы на энергию окажут негативное влияние на экономику Украины. Эксперты ВБ указывают на то, что экспорт Украины страдает от ограничений доступа к европейскому рынку и понесенного ущерба. ВБ полагает лишь возможность роста ВВП на 1-2% после падения на десятки процентов.

Недавно премьер Украины Сергей Корецкий заявил, что режим перешел в режим максимальной экономии и отложил все непервостепенные расходы. А Киев оценивает необходимое внешнее финансирование в 2026-2029 гг. почти в 150 млрд евро.