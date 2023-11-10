Турчак назвал дату съезда "Единой России"

Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак назвал дату съезда партии.

Он пройдет в Москве 17 декабря на площадке выставки "Россия" на ВДНХ, написал Турчак в своем telegram-канале. До этого все партийные отделения проведут конференции и определят делегатов, которые представят регионы на съезде. До Съезда мы также проведем три панельные дискуссии – в Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и столице.

Напомним, ранее выяснилось, что неформальная президентская кампания в России может стартовать в ноябре. Владимир Путин якобы мог публично объявить о желании еще раз стать президентом на открытии выставки-форума "Россия", однако этого не случилось. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что съезд партии состоится вскоре после старта президентской кампании. По его мнению, кампания будет объявлена в интервале 18-19 декабря, и через два-три дня компартия проведет съезд. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Путин пока не объявлял о своем выдвижении на новый срок, да и сама гонка еще не началась.

Неизвестно, есть ли в планах президента России объявить о своем участии в выборах-2024, например, на декабрьском съезде "ЕР".