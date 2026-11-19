Российская гильдия риэлторов разработала приложение, которое позволит снизить риск мошенничества при покупке квартиры

Президент Российской гильдии риэлторов Ирина Зырянова в разговоре с Накануне.RU на полях XVIII Уральского форума недвижимости рассказала о новом мобильном приложении "Мой риелтор", которое позволяет россиянам снизить риск мошенничества при покупке квартиры, и о ситуациях, связанных с махинациями с деньгами от продажи жилья.

"Приложение разработано Российской гильдией риэлторов. В нем потребители могут выбрать аттестованного специалиста из числа участников Единого реестра риэлторов, заказать услугу, получить консультацию и пр. Это очень важно сегодня - защититься от недобросовестных посредников и мошенников. У нас есть примеры, в том числе на Урале, когда мы выявляли сомнительные ситуации при обращении продавцов недвижимости в агентства, и сообщали о них в МВД", - сказала Зырянова, отвечая на вопрос Накануне.RU на пресс-конференции.

В кулуарах форума она добавила, что помогать обычно приходится представителям старшего поколения. Если есть признаки, что клиент под влиянием мошенников хочет быстро продать жилье, риэлторы стараются связаться с родственниками продавца, и если не получается, информируют полицию.

"На Урале активно подключаются к предотвращению мошенничеств МВД и ФСБ. У нас есть канал связи, в Гильдию обращались и пострадавшие. Но не всегда мы можем успеть помочь", - сказала Зырянова.

В пример она привела историю преподавателя одного из вузов Екатеринбурга. "Она молодая, 50-ти с небольшим лет. Она продала квартиру и только после перевода денег мошенникам осознала, что стала их жертвой. Когда её родственники узнали, они были в шоке. Не всегда получается в пользу пострадавших разрешить ситуацию, как было у Ларисы Долиной", - сказала Зырянова.

При этом она знает случаи, когда в Свердловской области удавалось предотвратить перевод денег мошенникам.