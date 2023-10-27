Россия прекратила приграничное сотрудничество с вступившей в НАТО Финляндией

Прекращено действие Соглашения о содействии приграничному сотрудничеству России и Финляндии.

По данным МИД России, 25 октября в министерство вызван посол Финляндии в России Антти Хелантеря. Ему сообщили о принятии решения о прекращении действия документа. Послу вручена дипломатическая нота, в которой отмечается, что, в соответствии со статьей 14 этого Соглашения, оно прекратит свое действие через 90 дней, то есть 24 января 2024 г.

Напомним, в июле Финляндия продлила запрет на посещение страны россиянам на неопределенный срок. Запрещен и транзит через страну в остальную часть Шенгенской зоны. Помимо этого, сообщалось, что будут ужесточены ограничения для деловых путешественников, владельцев недвижимости и студентов. В мае в МИД России был вызван посол Финляндии в Москве Антти Хелантеря. Причиной стал "конфронтационный курс Финляндии в отношении РФ". Финляндия отказалась от традиционной политики неучастия в военных союзах и вступила в военный блок НАТО.

Кроме того, Финляндия зимой 2024 г. начнет возведение ограждения на границе с Россией. Ранее кабмин страны выделил 139 миллионов евро на эти цели. Финские пограничники считают, что этой суммы будет достаточно для строительства примерно 70 километров барьерного ограждения.

В апреле 2023 г. Финляндия вошла в НАТО.