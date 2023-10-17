Финляндия планирует начать строить заграждения на границе с РФ зимой 2024 года

Финляндия зимой 2024 года начнет возведение ограждения на границе с Россией. Ранее кабмин страны выделил 139 миллионов евро на эти цели. Финские пограничники считают, что этой суммы будет достаточно для строительства примерно 70 километров барьерного ограждения.

Как сообщает пограничная охрана страны, сейчас на севере Финляндии, в районе города Салла, проходят испытания "альтернативных путей пересечения водно-болотной местности". До этого пилотный участок заграждений появился в районе города Иматра, передает РИА Новости.

Напомним, в июле Финляндия продлила запрет на посещение страны россиянам на неопределенный срок. Запрещен и транзит через страну в остальную часть Шенгенской зоны. Помимо этого, сообщалось, что будут ужесточены ограничения для деловых путешественников, владельцев недвижимости и студентов.

В мае в МИД России был вызван посол Финляндии в Москве Антти Хелантеря. Причиной стал "конфронтационный курс Финляндии в отношении РФ". Финляндия отказалась от традиционной политики неучастия в военных союзах и вступила в военный блок НАТО.