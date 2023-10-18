"Возможно размещение в Финляндии и Швеции военных баз НАТО и ударных видов вооружений"

Министр обороны России Серегй Шойгу считает, что не исключено размещение в ближайшее время в Финляндии и Швеции коалиционных военных баз НАТО и ударных видов вооружений.

Об этом он сообщил на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии, пишет РИА Новости.

Напомним, в прошлом году Финляндия приняла решение сократить число туристических виз, выдаваемых россиянам, в том числе шенгенских. Также россиянам запрещен транзит через территорию Финляндии. В сентябре текущего года Финляндия запретила въезд в страну автомобилей с российскими номерами. В течение шести месяцев страну должны покинуть все автомобили с российской регистрацией.

До этого, в июле, Финляндия продлила запрет на посещение страны россиянам на неопределенный срок. Запрещен и транзит через страну в остальную часть Шенгенской зоны. Помимо этого, сообщалось, что будут ужесточены ограничения для деловых путешественников, владельцев недвижимости и студентов.

4 апреля 2023 г. госсекретарю США Энтони Блинкену вручены документы о вступлении Финляндии в НАТО. С момента передачи бумаг страна официально стала 31й страной альянса. Документы о присоединении новых членов хранятся в США.